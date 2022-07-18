Два человека погибли при обстреле украинскими силами Каховской ГЭС

РИА Новости: два человека из охраны Каховской ГЭС погибли при обстреле со стороны ВСУ

Два человека из охраны Каховской ГЭС погибли в результате удара украинских Вооруженных сил (ВСУ) по станции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из делегации первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который покинул ГЭС незадолго до удара.

«Ракеты попали прямо в площадку, где наши машины парковались (делегации Кириенко — прим. «Ленты.ру»)​​​. Два человека из охраны ГЭС погибли», — сообщил собеседник агентства.

Ранее он уточнил, что удар по Каховской ГЭС был нанесен уже после того, как ее покинула делегация с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко.

11 июля сообщалось, что удар ВСУ пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг данную информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Также отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС не повреждена.