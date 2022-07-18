ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда делегации с Кириенко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС после того, как ее покинула делегация с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник агентства из числа сопровождавших Кириенко.

По данным источников в Херсонской области Telegram-канала проекта WarGonzo, Кириенко начал визит в регион с осмотра разрушений на заводе, производящем оборудование для ГЭС, который подвергся ракетному удару меньше недели назад. Затем он побывал на Ново-Каховской ГЭС, которая является главным поставщиком электроэнергии для Херсонщины, и осмотрел склад селитры.

После этого Кириенко вместе с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо провел встречу с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области. Когда совещание закончилось и его участники начали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС. Предположительно были выпущены три ракеты. Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях, никто из них не пострадал.

11 июля сообщалось, что удар ВСУ пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг данную информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Также отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС не повреждена.