Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда делегации с Кириенко

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС после того, как ее покинула делегация с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник агентства из числа сопровождавших Кириенко.

По данным источников в Херсонской области Telegram-канала проекта WarGonzo, Кириенко начал визит в регион с осмотра разрушений на заводе, производящем оборудование для ГЭС, который подвергся ракетному удару меньше недели назад. Затем он побывал на Ново-Каховской ГЭС, которая является главным поставщиком электроэнергии для Херсонщины, и осмотрел склад селитры.

Материалы по теме:
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
16 июня 2022
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

После этого Кириенко вместе с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо провел встречу с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области. Когда совещание закончилось и его участники начали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС. Предположительно были выпущены три ракеты. Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях, никто из них не пострадал.

11 июля сообщалось, что удар ВСУ пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг данную информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Также отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС не повреждена.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России
США пригрозили Китаю последствиями за помощь России
Раскрыт размер зарплаты вдовы Караченцова в «Ленкоме»
Украина арестовала «используемые Россией» белорусские локомотивы
Захарова осудила отказ испанского банка зачислять пенсии из России
Эрдоган прибыл в Иран для встречи с Путиным
Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко
Премьер Хорватии высказался о реакции Вучича на запрет посетить Ясеновац
Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.