Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае назвали кризис на Украине суровым уроком

МИД Китая заявил, что не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не намерен бездействовать во время эскалации конфликта на Украине, а будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто министр отметил, что Китай не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине. «Однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, — сказал он. — Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись».

15 июня председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о всесторонней ответственности за урегулирование ситуации на Украине. «Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сообщил он.

Ранее кандидат политических наук Александр Коньков объяснил, что призывы КНР к развитию диалога для обеспечения безопасности в Европе говорят о том, что Китай формулирует все более активную позицию в условиях разрушающегося западного миропорядка. В скором времени появится новый, более справедливый порядок, в формировании которого ключевая роль будет отведена КНР, а не Западу, уверен эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц отказался отменять санкции в случае мира на Украине «на условиях России»
Политолог предрек «зиму недовольства» в Европе
Стало известно об отправке турбины для «Северного потока» Канадой в Германию
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
Москвичи вспомнили популярный городской пляж
Бывший командующий НАТО назвал сроки завершения спецоперации на Украине
В Китае назвали кризис на Украине суровым уроком
Мужчина заразился пожирающей мозг амебой после купания в озере
В США заявили о суровых последствиях для Германии из-за «Северного потока»
ИТ-специалист раскрыл секрет похудения на 18 килограммов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.