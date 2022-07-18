В Китае назвали кризис на Украине суровым уроком

МИД Китая заявил, что не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не намерен бездействовать во время эскалации конфликта на Украине, а будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто министр отметил, что Китай не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине. «Однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, — сказал он. — Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись».

15 июня председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о всесторонней ответственности за урегулирование ситуации на Украине. «Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сообщил он.

Ранее кандидат политических наук Александр Коньков объяснил, что призывы КНР к развитию диалога для обеспечения безопасности в Европе говорят о том, что Китай формулирует все более активную позицию в условиях разрушающегося западного миропорядка. В скором времени появится новый, более справедливый порядок, в формировании которого ключевая роль будет отведена КНР, а не Западу, уверен эксперт.

