Россиянам разонравился один стиль интерьера кухни

Mr.Doors: россияне стали реже покупать кухни в классическом стиле

В последние три года россиянам разонравились кухни в классическом стиле — подобные интерьерные решения пользуются наименьшим спросом у покупателей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Эксперт привела данные анализа продаж за 2019-2022 годы, согласно которым чаще всего россияне предпочитают кухни в стиле модерн — на них приходится 82 процента спроса. Второе место занимает неоклассика с 10 процентами, а третье — классика с 8 процентами.

«Стиль модерн или современный — абсолютный лидер на протяжении последних лет и показывает исключительно рост, в то время как интерес покупателей к классике с каждым годом падает», — пояснила Кузнецова.

Среди наиболее популярных оттенков для кухни специалистка выделила белый, бежевый и светло-серый. Кузнецова связывает такой выбор со скромным метражом кухонь в российских квартирах — клиенты предпочитают нейтральные оттенки, так как слишком яркие могут визуально уменьшить помещение.

«На выбор оттенков также влияет популярность квартир свободных планировок, где кухня — часть гостиной зоны и должна перекликаться с общим интерьером, а не становиться ярким пятном. Это подтверждает и тот факт, что россияне в последние годы отдают предпочтение кухням-трансформерам, скрываемым фасадами, которые в собранном виде выглядят как комплекс шкафов», — предположила эксперт.

Ранее специалисты Hoff назвали подходящие для маленьких квартир стили интерьера. Наиболее выигрышными вариантами для таких помещений, по мнению экспертов, станут скандинавский стиль, джапанди и баухаус — они минималистичные и с простым декором.