Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российская компания заплатит за поставки нигерийского газа в Европу

Посол Шеху: российская ОМК заплатит за поставки газа из Нигерии через газопровод NMGP в ЕС

Фото: Михаил Безносов / РИА Новости

Одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, соединяющего Нигерию и Марокко, станет российская Объединенная металлургическая компания (ОМК). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

Старт проекту нигерийские власти рассчитывают дать до мая 2023 года, когда истекают полномочия президента Мухаммада Бухари. Само соглашение было подписано еще в декабре 2016 года. По словам Шеху, некоторые работы уже начались, но строительство магистрали длиной 5,6 тысячи километров займет не один год.

Нигерия заинтересована в газопроводе в Марокко с целью продажи своего топлива в 13 странах континента и дальнейшей прокачки газа на европейский рынок через Испанию. На фоне энергетического кризиса и санкционного противостояния с Россией Европа вынуждена платить за газ в несколько раз больше, чем в последние десятилетия.

В настоящее время Евросоюз в рамках снижения газовой зависимости от России ищет альтернативных поставщиков топлива. Речь идет как о трубопроводном газе, так и о сжиженном природном газе (СПГ), так что газ из Нигерии будет востребован.

В том же интервью Шеху не исключил, что в перспективе в стране возможно использование карт платежной системы «Мир». Однако он признал, что сейчас россиянам при поездке в Африку нужны доллары, евро или фунты. «Рубли вряд ли получится обменять», — заметил дипломат.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео
Названы новые возможные промышленные центры мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.