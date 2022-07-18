Российская компания заплатит за поставки нигерийского газа в Европу

Посол Шеху: российская ОМК заплатит за поставки газа из Нигерии через газопровод NMGP в ЕС

Одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, соединяющего Нигерию и Марокко, станет российская Объединенная металлургическая компания (ОМК). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

Старт проекту нигерийские власти рассчитывают дать до мая 2023 года, когда истекают полномочия президента Мухаммада Бухари. Само соглашение было подписано еще в декабре 2016 года. По словам Шеху, некоторые работы уже начались, но строительство магистрали длиной 5,6 тысячи километров займет не один год.

Нигерия заинтересована в газопроводе в Марокко с целью продажи своего топлива в 13 странах континента и дальнейшей прокачки газа на европейский рынок через Испанию. На фоне энергетического кризиса и санкционного противостояния с Россией Европа вынуждена платить за газ в несколько раз больше, чем в последние десятилетия.

В настоящее время Евросоюз в рамках снижения газовой зависимости от России ищет альтернативных поставщиков топлива. Речь идет как о трубопроводном газе, так и о сжиженном природном газе (СПГ), так что газ из Нигерии будет востребован.

В том же интервью Шеху не исключил, что в перспективе в стране возможно использование карт платежной системы «Мир». Однако он признал, что сейчас россиянам при поездке в Африку нужны доллары, евро или фунты. «Рубли вряд ли получится обменять», — заметил дипломат.