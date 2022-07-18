Еще одна страна задумалась об использовании карт «Мир»

Посол Шеху заявил, что Нигерия задумалась о возможности использования карт «Мир»

Нигерия задумалась о возможности использования в стране карт платежной системы «Мир». Об этом заявил нигерийский посол в России Абдуллахи Шеху, передает РИА Новости.

Как рассказал Шеху, финансовые учреждения страны находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу. «Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять», — добавил он.

15 июля карты российской платежной системы «Мир» начала принимать Южная Корея. Оплачивать товары и услуги на территории страны можно в некоторых терминалах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек по стране. Однако снять наличные средства в республике россияне пока не смогут.