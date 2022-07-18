Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина арестовала «используемые Россией» белорусские локомотивы

СБУ арестовала под Киевом белорусские локомотивы на $2,3 млн, якобы используемые Россией

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов, которые, по утверждению ведомства, Россия якобы использовала для переброски своих военных до границ Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

«По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения к северным границам Украины», — утверждают в СБУ. Ориентировочная стоимость заблокированного имущества, обнаруженного в Киевской области, составляет более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов), добавили в ведомстве.

Ранее на Украине арестовали активы компаний на 61 миллион долларов, которые, по данным Киева, якобы были связаны с российскими холдингами. В СБУ утверждали, что наложили арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. По данным ведомства, они принадлежат российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». При этом названия компаний не уточняются.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России
США пригрозили Китаю последствиями за помощь России
Раскрыт размер зарплаты вдовы Караченцова в «Ленкоме»
Украина арестовала «используемые Россией» белорусские локомотивы
Захарова осудила отказ испанского банка зачислять пенсии из России
Эрдоган прибыл в Иран для встречи с Путиным
Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко
Премьер Хорватии высказался о реакции Вучича на запрет посетить Ясеновац
Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.