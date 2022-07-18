Украина арестовала «используемые Россией» белорусские локомотивы

СБУ арестовала под Киевом белорусские локомотивы на $2,3 млн, якобы используемые Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов, которые, по утверждению ведомства, Россия якобы использовала для переброски своих военных до границ Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

«По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения к северным границам Украины», — утверждают в СБУ. Ориентировочная стоимость заблокированного имущества, обнаруженного в Киевской области, составляет более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов), добавили в ведомстве.

Ранее на Украине арестовали активы компаний на 61 миллион долларов, которые, по данным Киева, якобы были связаны с российскими холдингами. В СБУ утверждали, что наложили арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. По данным ведомства, они принадлежат российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». При этом названия компаний не уточняются.