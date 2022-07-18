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Лавров заподозрил инструкторов НАТО в руководстве над украинскими военными

Сергей Лавров заявил что инструкторы НАТО могут руководить украинскими военными «на земле»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заподозрил инструкторов и наводчиков реактивных систем залпового огня (РСЗО) НАТО в руководстве над украинскими военными. Об этом он написал в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной в газете «Известия».

«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле"», — написал Лавров. Он выразил надежду, что «среди европейцев остались ответственные политики», которые понимают, «какими последствиями это чревато».

Ранее о том, что переданными Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

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Марина Совина
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