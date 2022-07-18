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Глава МИД России обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в «убийстве» «Минска-2»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений. Об этом он написал в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной в газете «Известия».

По мнению Лаврова, канцлер Германии Олаф Шольц «зря старается», когда требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях с Украиной. «Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять», — заявил он.

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Марина Совина
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