Глава МИД России обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в «убийстве» «Минска-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений. Об этом он написал в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной в газете «Известия».

По мнению Лаврова, канцлер Германии Олаф Шольц «зря старается», когда требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях с Украиной. «Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять», — заявил он.