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Медицина в Херсонской области стала бесплатной

Власти Херсонской области объявили о переходе на бесплатную медицину

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Бесплатные медицинские услуги начали предоставлять в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

«Жители Херсонщины могут бесплатно получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях», — заявили местные власти.

При этом некоторые услуги останутся платными. Среди них — косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, медицинское обслуживание заведений отдыха.

Накануне стало известно о готовности судостроительного завода в Херсоне поставлять суда для России. «Наш завод судостроительный специализируется на определенном типе судов, которые сейчас необходимы в России. Это суда типа "река — море" с плоским днищем», — заявил глава администрации города Александр Кобец.

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