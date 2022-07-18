Мужчина с невероятной памятью запомнил колоду карт под водой и побил рекорд мира

UPI: американец запомнил порядок колоды карт под водой быстрее всех в мире

Мужчина с невероятной памятью побил рекорд Гиннесса в американском городе Майами, штат Флорида. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Нельсон Деллис запомнил порядок перемешанной колоды игральных карт, при этом находясь под водой. После этого он выплыл на поверхность и разложил другую колоду карт в том же порядке. Для этого американцу потребовалось 2 минуты и 22,53 секунды. Деллиса признали человеком, который быстрее всех в мире запоминает колоду карт под водой.

Предыдущий рекорд принадлежал индийцу Санчиту Шарме. В 2019 году ему понадобилось 3 минуты и 42,5 секунды, чтобы запомнить колоду карт под водой.

Деллис рассказал, что сложнее всего было научиться задерживать дыхание под водой на достаточно длительное время.

«Мне нужно было многому научиться, чтобы достичь этого», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница США от скуки из-за введенного в связи с пандемией COVID-19 режима строгой изоляции решила ежедневно пробегать марафонскую дистанцию. В итоге она за 95 дней преодолела около четырех тысяч километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса.