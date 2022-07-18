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Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

Госпогранслужбы Украины: пограничники нашли трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией. Об этом сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что трубопровод был обнаружен по оперативной информации сотрудников ГПСУ. «Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, «магистраль» была использована для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы.

В настоящее время ведутся следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода.

В 2019 году украинские правоохранители также обнаружили в Одесской области трубопровод, по которому незаконно перемещали спирт из Молдавии на Украину. В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) уточняют, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили пластиковую трубу, по которой из Молдавии перемещали спирт в гараже домовладения в селе Кучурган.

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Марина Совина
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