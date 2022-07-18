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В России захотели изменить правила госзакупок вычислительной техники

«Ъ»: Минпромторг России предложил ужесточить правила госзакупок вычислительной техники

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минпромторг России захотел изменить правила госзакупок вычислительной техники серверов и систем хранения данных в ЕАЭС. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на концепцию документа.

Согласно проекту, к производителям электроники из ЕАЭС будут предъявлять ряд требований. Так, они должны будут иметь полный стек конструкторской документации на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственные производственные мощности или контрактную сборку в стране, а также сервисные центры по обслуживанию. Кроме того, компании не должны будут находиться под контролем иностранных структур.

Как отмечает издание, данные требования являются попыткой избежать ситуации, при которой прибыль от поставок «перемаркированной» компьютерной техники в Россию от государственного заказа остается в странах ЕАЭС.

В апреле стало известно, что с трудностями при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных — столкнулись крупнейшие российские IT-компании.

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Марина Совина
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