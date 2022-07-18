Нацгвардия Нью-Йорка займется подготовкой украинских военных

Нацгвардия Нью-Йорка заявила об отправиле 140 бойцов для подготовки украинских военных

Национальная гвардия штата Нью-Йорк отправила 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте армии США.

«Сто сорок солдат сухопутных войск национальной гвардии Нью-Йорка... 15 июля попрощались со своими семьями и отправились в командировку в Германию помогать тренировать личный состав украинских вооруженных сил», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что нью-йоркские нацгвардейцы в сентябре сменят 160 бойцов из Флориды.

При этом уточняется, что их самих перед отправкой в Германию будут учить на военной базе Форт-Блисс в штате Техас.

Ранее сообщалось, что британские офицеры начали трехнедельное обучение 10 тысяч солдат ВСУ в Манчестере. Минобороны Великобритании поделилось видео, на котором британские солдаты показывают военным ВСУ технику обращения с оружием. По словам одного из офицеров, украинских солдат за эти три недели научат меткой стрельбе.