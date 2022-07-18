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В Австрии отказались вводить санкции против российского газа

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил об отказе вводить санкции против российского газа

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Возможность отказа от российского газа даже не обсуждается: это в первую очередь навредит странам Евросоюза, поэтому на это не пойдут, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Цитату приводит РИА Новости.

«Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ из России, и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — признал дипломат. При этом он подчеркнул: Австрия не отказывается от других антироссийских рестрикций, однако призывает вводить их обдуманно.

Ранее Шалленберг также признал, что антироссийские санкции влияют на его страну, поскольку Россия является ее важным торговым партнером. По словам министра, Москва — важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа.

Виктория Кондратьева
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