Путин призвал упростить запись ко врачу онлайн

Президент Путин призвал повысить доступность записи ко врачу онлайн

Президент Владимир Путин объявил, что лишь 20 процентам опрошенных россиян удается записаться ко врачу онлайн. Глава государства призвал расширить работу по упрощению доступа к этой услуге. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступление главы государства транслируется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что несмотря на все существующие риски и угрозы, у российских чиновников есть все, в том числе и опыт, чтобы расширить эту практику.

«Есть вещи, которыми мы давно занимаемся, которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно», — заявил Путин.

Ранее Путин давал регионам поручение обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны были обеспечить до 1 июля 2022 года.

Незадолго до этого жителям Московской области предоставили возможность записаться на прием к врачу в поликлинике с помощью чат-бота в Telegram.