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Путин призвал упростить запись ко врачу онлайн

Президент Путин призвал повысить доступность записи ко врачу онлайн

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Президент Владимир Путин объявил, что лишь 20 процентам опрошенных россиян удается записаться ко врачу онлайн. Глава государства призвал расширить работу по упрощению доступа к этой услуге. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступление главы государства транслируется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что несмотря на все существующие риски и угрозы, у российских чиновников есть все, в том числе и опыт, чтобы расширить эту практику.

«Есть вещи, которыми мы давно занимаемся, которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно», — заявил Путин.

Ранее Путин давал регионам поручение обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны были обеспечить до 1 июля 2022 года.

Незадолго до этого жителям Московской области предоставили возможность записаться на прием к врачу в поликлинике с помощью чат-бота в Telegram.

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Валерий Розенберг
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