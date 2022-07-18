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В ЛНР заявили о работе «черных трансплантологов» в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что в Донбассе орудуют «черные трансплантологи»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На территории Донецкой народной республики (ДНР) орудуют так называемые «черные трансплантологи», заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад. Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые "черные трансплантологи", которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной им территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность, скажем, вывести весь материал», — сказал военный.

По словам Марочко, в Донбассе раненые солдаты украинской армии со здоровыми органами, а также местные жители с пророссийскими взглядами «куда-то пропадают». Помимо этого, есть свидетельства, как заявляет офицер, работы западных «черных трансплантологов», которые перевозят органы из Донбасса на Украину, а оттуда — в страны Запада.

В конце марта в России представили карту с 30 военно-биологическими лабораториями, которые находились на Украине. По данным Минобороны России, из украинских лабораторий за рубеж вывозились образцы ткани и сыворотки крови людей, а также опасные патогены и их переносчики.

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Василий Мека
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