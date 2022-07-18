Песков оценил отношения России и Ирана

Песков заявил, что Иран — друг и партнер России, и Москва очень дорожит отношениями с ним

Иран — друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями с Тегераном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля оценил отношения двух государств. «Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — сказал он.

Песков также отметил, что у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций. Он обратил внимание на то, что Тегеран уже десятилетия находится под санкциями и «хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа».

«И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», — заявил он.

Ранее Песков в интервью Гостелерадио Ирана объяснил иранцам смысл санкций против России. По его словам, санкции против РФ и Ирана — это цена, которую обе страны платят за свой суверенитет. Он указал, что ограничения в самых разных областях вводились еще против Советского Союза, их количество измерялось тысячами. Поводом для этого, полагает Песков, является именно борьба за независимость.