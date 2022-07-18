Крупная хищная птица похитила мясо из тарелки посетителя паба

The Mirror: красный коршун спикировал на стол в британском пабе и украл стейк у посетителя

Красный коршун спикировал на стол и украл мясо из тарелки посетителя паба в британском городе Дидкот, графство Оксфордшир. Об этом сообщает The Mirror.

54-летний Джез Элкинс обедал в пабе вместе с сыном Каллюмом и трехлетней внучкой. Голодный красный коршун внезапно спикировал на стол и похитил из тарелки Каллюма стейк.

Мужчина рассказал, что опустил голову, чтобы рассмотреть книжку с раскрасками, которую разрисовала его внучка. Внезапно крупная хищная птица пролетела в 20 сантиметрах от лица его сына Каллюма. По словам Элкинса, птица спикировала с таким звуком, как будто кто-то бросил на стол кирпич, и скрылась вместе со свежеприготовленным стейком.

Во время маневра птица сбила со стола три стакана. Они были пусты, но с грохотом разбились. Элкинс подчеркнул, что несколько месяцев назад перенес сердечный приступ и не хотел бы перенести еще один. Все посетители паба были в шоке от произошедшего. «Нам повезло, что внучка отошла от стола. Она пошла на игровую площадку, и все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы она была с нами», — отметил британец.

«Я думал, что стейк слишком тяжелый, чтобы его можно было так быстро утащить», — подчеркнул Элкинс. Мужчина предположил, что люди прикармливают птиц, из-за чего хищники перестают бояться их.

Красные коршуны — птицы семейства ястребиных, они достигают в длину 72 сантиметров и весят до полутора килограммов. Размах крыльев взрослой птицы варьируется от 175 до 200 сантиметров. Красные коршуны обитают в Европе, а также на Кавказе и в Азии. Питаются мелкими млекопитающими, птицами, земноводными, червями.

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