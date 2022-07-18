Роскомнадзор нашел нарушения у Delivery Club

Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club после утечки данных

Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club после того, как в сеть утекли данные клиентов приложения. О том, что регулятор нашел нарушения в работе компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — сообщили в регуляторе. Представители Роскомнадзора добавили, что протокол был составлен по части 1 статьи 13.11 («Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных») КоАП РФ.

Максимальное наказание для юридический лиц по данной статье — штраф в размере 100 тысяч рублей. Протокол был передан в суд.

О крупной утечке данных пользователей Delivery Club сообщалось 20 мая. В сеть попали имена, номера телефонов, адреса доставки, адреса электронной почты, IP-адреса клиентов, а также состав заказов и их стоимость. Представители сервиса заверили, что утечка не коснулась данных банковских карт пользователей. Спустя несколько дней стало известно о крупной утечке даных курьеров Delivery Club. Тогда же в сети оказалась личная информация о курьерах сервиса «Яндекс.Еда».

Позже Telegram-канал «Утечки информации» подсчитал, что в общей сложности в свободном доступе оказались 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club. В них содержится информация о заказах с октября 2019 года по начало июля 2021 года.