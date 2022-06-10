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В сети появился второй файл с данными клиентов Delivery Club

В сети был опубликован второй файл с утекшими данными клиентов сервиса Delivery Club

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Второй файл с данными клиентов сервиса доставки Delivery Club появился в сети, он содержит информацию о заказах с октября 2019 года по начало июля 2021 года. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Администратор канала напомнил, что ранее в интернете была опубликована частичная база данных Delivery Club, в которой была информация о заказах. «Если в первом фрагменте базы заказы были с 24.05.2020 по 04.07.2021, то в этом втором фрагменте — с 18.10.2019 по 02.07.2021», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз были выложены 1,1 миллиона строк, причем в том же формате, как и в первом файле. Таким образом в свободном доступе находятся 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club, добавил автор поста.

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Delivery Club в разговоре с РИА Новости заявила, что новых утечек данных не происходило. «Эти данные — часть утечки, которая была обнаружена нашей службой безопасности в конце мая. Delivery Club внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — добавили в компании.

В конце мая стало известно, что в сети были выложены данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды». Представители Delivery Club сообщили, что опубликованные данные относятся к ранее обнаруженной утечке и новых подобных инцидентов не было. В пресс-службе «Яндекс.Еды» также заявили, что речь идет об информации, которая утекла в сеть ранее.

Перед этим сообщалось, что Минцифры согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотных штрафов.

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Маргарита Щигарева
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