Режиссер «Мстителей» назвал походы в кинотеатры элитарным занятием

Режиссер Джо Руссо заявил, что ходить в кинотеатры «чертовски дорого»

Режиссер «Мстителей» Джо Руссо назвал походы в кинотеатры элитарным занятием и призвал прекратить споры между теми, кто их посещает и кто предпочитает домашний просмотр. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографист заявил, что ходить в кинозалы «чертовски дорого». Он также посчитал чушью идею о том, что кинотеатры священны. «Цифровой формат ценен тем, что он способствует разнообразию. Люди могут делиться учетными записями и получать 40 историй по цене одной. Вести какую-то культурную войну по поводу ценности цифрового контента — это безумие», считает Руссо.

В 2019 году режиссер Стивен Спилберг высказался против потоковых платформ. Он указал на то, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время. Ряд кинематографистов раскритиковал точку зрения Спилберга и отметили, что многие проекты стриминговых платформ выходят такими же впечатляющими, как и фильмы, которые показывают в кино.