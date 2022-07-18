Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер «Мстителей» назвал походы в кинотеатры элитарным занятием

Режиссер Джо Руссо заявил, что ходить в кинотеатры «чертовски дорого»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Режиссер «Мстителей» Джо Руссо назвал походы в кинотеатры элитарным занятием и призвал прекратить споры между теми, кто их посещает и кто предпочитает домашний просмотр. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографист заявил, что ходить в кинозалы «чертовски дорого». Он также посчитал чушью идею о том, что кинотеатры священны. «Цифровой формат ценен тем, что он способствует разнообразию. Люди могут делиться учетными записями и получать 40 историй по цене одной. Вести какую-то культурную войну по поводу ценности цифрового контента — это безумие», считает Руссо.

В 2019 году режиссер Стивен Спилберг высказался против потоковых платформ. Он указал на то, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время. Ряд кинематографистов раскритиковал точку зрения Спилберга и отметили, что многие проекты стриминговых платформ выходят такими же впечатляющими, как и фильмы, которые показывают в кино.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
Перечислены скрывающие недостатки фигуры модели платьев
Петербуржцев предупредили о погодной опасности
40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
Путин придумал простой способ развивать технологии в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.