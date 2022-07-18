Самые опасные акулы начали вырастать до аномальной длины

Морской биолог Кори Буркхардт: тигровые и белые акулы стали вырастать до аномальной длины

Представители самых опасных видов акул начали стремительно увеличиваться в размерах. Аномально огромные особи были замечены во Французской Полинезии и у Гавайских островов, сообщает Daily Mirror.

Морской биолог Кори Буркхардт обнаружила почти пятиметровую тигровую акулу в водах Французской Полинезии в 2019 году. Крупные особи этого вида обычно вырастают до трех-четырех метров в длину. Буркхардт связывает огромный размер Камакая — так ученые назвали пятиметровую хищную рыбу — с тем, что в этом районе тигровые акулы с 2006 года находятся под особой охраной.

Авторы документального фильма «Акула: белая против тигровой», снятого каналом National Geographic, прогнозируют, что во Французской Полинезии появится популяция акул, отличающихся более крупными размерами, чем их собратья из других регионов. В фильме также объясняется, что принятые властями меры защиты акул превратили Французскую Полинезию в безопасное место для размножения хищных рыб.

Белые акулы считаются уязвимым видом из-за незаконного рыболовства и уничтожения их среды обитания в результате изменения климата. В этом году в штате Гавайи запретили отлов и убийство акул в государственных водах. Ученые считают, что это стало одной из причин увеличения длины белых акул до шести метров. Биологи также отметили, что проблема ожирения акул связана с их объединением в стаи. Раньше хищные рыбы конкурировали друг с другом за источники питания, групповая же охота упростила поиск еды.

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, считаются самым опасным видом акул для людей. Второе место в статистике нападений на человека занимает тигровая акула. По данным Геологического общества Африки (GSAf), в 2022 году было зарегистрировано 52 случая нападения акул всех видов на человека, семь из них закончились летальным исходом.

Несмотря на принятие законов об охране акул, их незаконный вылов продолжается. Браконьеры охотятся за акульими плавниками, которым приписывают целебные свойства. По разным данным, ежегодно для добычи плавников вылавливается от 26 до 73 миллионов акул.

Ранее сообщалось, что акулы напали на двоих мужчин в штате Нью-Йорк. Потерпевшие с укусами сразу после происшествия были доставлены в больницу. Их жизни уже ничего не угрожает.