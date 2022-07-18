Блогерша заказала корсет онлайн и получила сдавивший ее «коровий язык»

TikTok-блогерша Томпсон купила корсет бренда Pretty Little Thing и удивилась его размерам

Блогерша Савианна Томпсон заказала корсет в онлайн-магазине бренда Pretty Little Thing и удивилась размерам полученной вещи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом @savisavsav21 запечатлела себя на камеру во время примерки купленных в интернете вещей. Сначала она показала корсетный топ розового цвета с цветочным принтом. Упомянутый предмет гардероба сдавил ее грудь и бока. «Он похож на коровий язык», — иронично отметила покупательница.

После этого она надела черный корсет с застежками-крючками спереди. На размещенных кадрах было заметно, что изделие имеет повреждение вдоль шва. Кроме того, в полученной посылке было трикотажное платье бежевого цвета. Его разрез сбоку оказался слишком большим и полностью открывал нижнее белье.

Ролик набрал более 33 тысяч просмотров. Пользователи сети высказали свое мнение о случившемся в комментариях. «Вещи, которые бренды шьют на полных девушек, рушат мою уверенность в себе», «Розовый топ красиво смотрится на тебе», «Мне всегда казалось, что женщинам с формами нечего делать в этих магазинах», — писали юзеры.

В июне блогерша Эби заказала обувь в онлайн-магазине популярного ретейлера Shein и удивилась ее состоянию. Девушка приобрела на сайте черные босоножки на завязках: полученная по почте обувь была упакована в коробку и тканевый пыльник. Во время распаковки блогерша обнаружила повреждения на защитной пленке, грязь на стельках и чужие волосы на ремешках.