В ЛНР заявили о штаммах опасных вирусов в лабораториях ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о штаммах опасных вирусов в лабораториях ВСУ в Северодонецке

В биолабораториях Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в Северодонецке и Рубежном, были обнаружены штаммы опасных вирусов. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо патогенов, есть штаммы опасных вирусов, есть другие опасные препараты, которые могли навредить окружающей среде и людям», — рассказал офицер.

По его словам, в оставленных украинскими военными биолабораториях также были найдены препараты, не зарегистрированные в Министерстве здравоохранения страны. Он допустил, что большое количество этих препаратов свидетельствует об их потоковом производстве, то есть они выпускались в промышленных масштабах.

Ранее Марочко заявил, что в Донбассе орудуют так называемые черные трансплантологи. Он подчеркнул, что они вывезли оборудование из Северодонецка и продолжили заниматься незаконной трансплантацией на подконтрольных им территориях в Донецкой народной республике (ДНР).