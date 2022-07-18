Режиссер Валерий Тодоровский посвятил сериал Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский посвятил сериал «Надвое» своей покойной жене Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский посвятил новый сериал «Надвое» своей покойной жене, актрисе Евгении Брик. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Проект представили на IV фестивале телесериалов «Пилот», который прошел в Иваново. Сам кинематографист не присутствовал на мероприятии, но записал видеообращение для гостей фестиваля. Отмечается, что после смерти супруги он старается избегать общения с журналистами.

В сериале снялись Данила Козловский и Александр Петров. По сюжету их персонажи отправляются в командировку в Санкт-Петербург, во время которой каждый из них находит свою любовь.

Евгения Брик скончалась 11 февраля в Лос-Анджелесе на 41-м году жизни. О смерти актрисы сообщила журналистка Катерина Гордеева. Позже актриса Юлия Ауг рассказала, что Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг ее родственников и друзей.

Евгения Брик известна по таким фильмам, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В «Стилягах», мюзикле 2008 года, поставленного Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года».