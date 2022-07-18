Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер Валерий Тодоровский посвятил сериал Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский посвятил сериал «Надвое» своей покойной жене Евгении Брик

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Режиссер Валерий Тодоровский посвятил новый сериал «Надвое» своей покойной жене, актрисе Евгении Брик. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Проект представили на IV фестивале телесериалов «Пилот», который прошел в Иваново. Сам кинематографист не присутствовал на мероприятии, но записал видеообращение для гостей фестиваля. Отмечается, что после смерти супруги он старается избегать общения с журналистами.

В сериале снялись Данила Козловский и Александр Петров. По сюжету их персонажи отправляются в командировку в Санкт-Петербург, во время которой каждый из них находит свою любовь.

Евгения Брик скончалась 11 февраля в Лос-Анджелесе на 41-м году жизни. О смерти актрисы сообщила журналистка Катерина Гордеева. Позже актриса Юлия Ауг рассказала, что Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг ее родственников и друзей.

Евгения Брик известна по таким фильмам, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В «Стилягах», мюзикле 2008 года, поставленного Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Народная милиция объявила о взятии Северска
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
СКР возбудил дело после двойного убийства в психоневрологическом интернате
Захарова обвинила Киев в нежелании мира для Украины
Появились подробности о личности сбившего четырех девушек на Audi студента
В Индии автобус с 30 пассажирами сорвался в реку
Стали известны подробности о насмерть сбитых пьяным россиянином на Audi девушках
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке
Убийца директора интерната в Кабардино-Балкарии попал на видео
Прокурор отказался от девяти пунктов обвинения по делу «Омбудсмена полиции»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.