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Блогерша отказалась от мытья головы на 13 дней и показала результат

Блогерша Бриттани Миллер не мыла голову 13 дней и показала аккуратные объемные волосы

Кадр: @brittanyhm

Блогерша Бриттани Миллер не мыла голову 13 дней и показала результат. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала аккуратно уложенные, объемные от корней до концов черные волосы. «Я чувствую, что пряди немного сальные, однако это незаметно», — отметила она, подчеркнув, что прошло почти две недели с момента последнего использования жидкого шампуня.

При этом Миллер ответила на вопросы удивленных ее опрятным внешним видом пользователей. Она объяснила, что отказалась от частого мытья волос год назад, поскольку таким образом хотела сохранить оттенок окрашивания на длительный срок. Постепенно юзерша увеличивала промежутки между водными процедурами, применяя для коррекции прически сухой шампунь.

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«Для вас так же будет лучше, если вы начнете мыть голову реже. Например, один раз в четыре дня. Кроме того, никогда не наносите кондиционер на корни. Вот и все, что вам нужно сделать», — поделилась инфлюэнсерша лайфхаком со зрителями.

В июне блогерша Наоми (фамилия неизвестна) рассказала о подобном способе ходить с чистыми волосами без частого мытья головы. На размещенных кадрах она продемонстрировала объемные, блестящие и упругие на вид локоны. Девушка призналась, что секрет красоты ее прядей заключается в том, что она отказалась от частого мытья головы и стала приводить ее в порядок один раз в неделю.

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Алина Гостева
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