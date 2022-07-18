Названа дата встречи делегаций России, Турции, Украины и ООН по зерну

В Минобороны Турции заявили о встрече с Россией, Украиной и ООН по зерну на этой неделе

Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН состоится на этой неделе в Турции. Дату назвали в Минобороны республики, пишет Reuters.

Глава Минобороны Хулуси Акар заявил, что Москва, Киев, Анкара и ООН должны подписать соглашения об экспортном коридоре зерна. Тем не менее генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что до начала мирных переговоров по прекращению конфликта еще предстоит пройти «долгий путь».

Прошлая встреча делегаций прошла 13 июля в Стамбуле. Встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Одна из возможностей для вывоза зерна — через Болгарию и Румынию, но в ЕС ее считают недостаточной.