В Турции призвали отказаться от покупки американских истребителей F-16

Лидер турецкой партии «Родина» призвал отказаться от покупки истребителей F-16 у США

Лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал власти Турции отказаться от покупки американских истребителей F-16 и отозвать соответствующий запрос, объяснив, что это противоречит национальным интересам страны. Цитату приводит газета Aydınlık.

Так политик прокомментировал утвержденную в палате представителей США поправку к оборонному бюджету, которая усложняет передачу Турции американских истребителей F-16: инициатива требует, чтобы турецкие власти гарантировали, что самолеты не будут применяться для вторжения в воздушное пространство Греции.

«Настойчивость в покупке F-16 у США/НАТО угрожает нашей стране, противоречит нашей национальной гордости и интересам. Политика "вы не дали нам наши F-35, продайте хотя бы F-16" не оправдала себя. Никто не имеет права ставить наше государство в такое положение. Это НАТО угрожает нам из Греции, Восточного Средиземноморья, Сирии и северного Ирака. Разве не очевидно, что мы не можем использовать полученное от них оружие?» — возмутился политик.

Кроме того, в США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16. Утверждается, что Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов.

