Раскрыты подробности гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при ударе в Виннице

«Военкоры Русской Весны»: при ударе в Виннице погибли офицеры ВСУ Макарчук и Бурдико

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» раскрыл подробности о гибели высокопоставленных офицеров ВВС Украины при ударе в Виннице во время совещания с представителями НАТО.

Так, по данным канала, в результате удара погибли начальник службы вооружения и логистики командования ВВСУ полковник Олег Макарчук, а также полковник ВВСУ Дмитрий Бурдико.

Ранее в Бердичеве Житомирской области Украины подтвердили гибель 40-летнего украинского военнослужащего Константина Пузыренко при ударе российских ракет по Дому офицеров в Виннице. Он принимал участие в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 июля Министерство обороны России сообщило, что российские военные ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по Дому офицеров в Виннице. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в доме проходило совещание представителей командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными поставщиками, в ходе которого обсуждался вопрос передачи Киеву военной техники.