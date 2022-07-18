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Россиянина в первый день отпуска дважды переехал внедорожник на пляже

В Челябинской области мужчина выжил после того, как его дважды переехал внедорожник

Фото: Rob Bayer / Shutterstock

На пляже в Челябинской области внедорожник дважды переехал россиянина — мужчина остался жив. Об этом сообщает KP.RU.

«После очередного купания я прилег на живот, надел наушники, включил музыку, отдыхал. Через некоторое время почувствовал резкий толчок. Открываю глаза — вижу колесо, которое меня переезжает. Буквально через секунду водитель включил заднюю скорость, дал по газам и второй раз по голове проехал», — рассказал пострадавший.

Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчину доставили в Карталинскую городскую больницу. По словам пострадавшего, врачи удивлены, как он выжил после наезда автомобиля на голову. Россиянин рассказал, что инцидент произошел в первый день его отпуска.

После случившегося сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

Ранее в Приморье два россиянина насмерть переехали знакомого бульдозером. Между тремя мужчинами произошел конфликт из-за ревности к женщине, которая находилась с ними в компании.

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Анастасия Шейкина
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Россиянина в первый день отпуска дважды переехал внедорожник на пляже
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