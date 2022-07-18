Захарова указала на стремление Лондона нагнетать ситуацию со смертью наемника

Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать смерть наемника Пола Ури в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла неуместным стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг британского наемника Пола Ури, который скончался в плену в Донецкой народной республике (ДНР). Комментарий дипломата опубликован на сайте российского дипведомства.

Захарова подчеркнула, что по данным властей республики Ури не был гражданским лицом, а был профессиональным военным, который ранее служил, в частности, в Афганистане, а также руководил боевыми операциями и обучал солдат Вооруженных сил Украины.

«С самого начала всей этой истории мы неоднократно указывали англичанам, что разговор о судьбе П.Ури следует вести с компетентными властями ДНР, которая является суверенным и независимым государством. Лондон тем не менее это проигнорировал, в частности, оставил без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего соотечественника в рамках процедуры обмена пленными», — указала дипломат.

Ури страдал рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, однако Великобритания не предоставила ему необходимые медицинские препараты. Врачебную помощь ему оказывали донецкие власти, отмечается в заявлении.

15 июля омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника Пола Ури. По ее словам, причиной стало хроническое заболевание: в том числе у него был инсулинозависимый сахарный диабет. Как утверждает правозащитник, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.