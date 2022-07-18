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Захарова осудила отказ испанского банка зачислять пенсии из России

Захарова осудила отказ испанского банка «CaixaBank» зачислять пенсии из России детям войны

Фото: МИД России

Отказ одного из крупнейших банков Испании «CaixaBank» зачислять пенсии из России детям войны является примером того, как антироссийские санкции бьют по самим жителям Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в распространенном ведомством заявлении.

По словам дипломата, в настоящее время «детей войны» в Испании осталось всего несколько десятков, они преклонного возраста (за 90 лет), и пенсия им перечисляется в связи с российско-испанским договором. Она также подчеркнула, что от действий Евросоюза страдают люди, которые в годы Гражданской войны в Испании стали «жертвами пронацистского режима».

«Вот вам еще один пример того, как санкционное рвение якобы демократического Запада отражается на гражданах европейских государств», — отметила Захарова.

Накануне «CaixaBank» отказался зачислять поступающие из России пенсии «детям войны» — гражданам, вывезенным в Советский Союз с 1936 по 1939 год — период Гражданской войны в Испании.

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Марина Совина
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