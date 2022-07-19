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Двоих членов банды Басаева осудят за нападение на военных Дагестана в 1999 году

Генпрокуратура утвердила обвинение членам банды Басаева за нападение на военных Дагестана

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Двоих членов банды Басаева осудят за нападение на военных Дагестана в 1999 году — Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, вскоре оно будет направлено в Верховный суд Республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 июля, сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, двоим фигурантам, уроженцам Нефтекумского района Ставропольского края и Ногайского района ДАССР, вменяются преступления по статьям 209 («Участие в устойчивой вооруженной группе»), 279 («Активное участие в вооруженном мятеже»), 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. В отношении остальных членов банды расследование продолжается.

По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Республики Дагестан в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. В результате столкновения погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

В мае 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ и УМВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

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Леонид Микуляк
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Двоих членов банды Басаева осудят за нападение на военных Дагестана в 1999 году
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