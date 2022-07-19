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Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»

Минобороны России заявило о перехвате четырех украинских баллистических ракет «Точка-У»

Фото: РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», а также пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были перехвачены в разных населенных пунктах Херсонской и Харьковской областей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, используя вертолеты и артиллерию.

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Евгения Куликова
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