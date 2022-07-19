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Захарова сравнила кредитоспособность США и Китая

Захарова: Китай, в отличие от США, кредитоспособен и может проводить независимую политику

Фото: Globallookpress.com

Китай, в отличие от США, является кредитоспособным государством и может проводить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности. Так предостерегла Вашингтон от угроз в адрес Пекина официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила на заявления пресс-секретаря госдепа Неда Прайса о том, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Она сравнила его слова в отношении Пекина с политикой Вашингтона по Саудовской Аравии. «Нед, так же "очень дорого", как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина "изгоя" делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном "изгои" становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что три года назад президент США Джо Байден вознамерился заставить Королевство заплатить цену и превратить их в изгоев. «А теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны», — сыронизировала она.

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Захарова добавила, что США много лет тратят больше, чем производят, им нечем выплачивать внешний долг в 30 триллионов долларов. По ее словам, то, что американская сторона планирует и совершает госперевороты в странах мира, не означает финансовой самостоятельности.

Дипломат сравнила США и Британию с обанкротившимися аристократами, которые «всю собственность заложили по несколько раз, всем должны», но не могут отказаться от обеспеченной жизни. «И единственное их спасение — доброе отношение окружающих и держателей их долгов. Только вы не аристократы. Так, мещане», — заключила она.

Ранее Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят, чтобы КНР была вовлечена «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения Москве.

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Виктория Кондратьева
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