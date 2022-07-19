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Телескоп TESS нашел две новые экзопланеты размером с Юпитер

На телескоп НАСА TESS зафиксировали две новые экзопланеты размером с Юпитер

Изображение: NASA / Wikimedia

Международная команда астрономов зафиксировала на телескоп НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) две новые экзопланеты размером с Юпитер. Выводы наблюдений опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Как уточняется, находки назвали TOI-5152 b и TOI-5153 b, они сопоставимы по размеру с Юпитером, однако примерно в три раза массивнее его. Первая планета вращается вокруг родительской звезды каждые 54,19 дня. Среднюю температуру замеры показали как 688 Кельвинов. TOI-5153 b имеет массу 3,26 массы Юпитера, а ее радиус оценивается в 1,06 радиуса Юпитера. Светило этих планет относится к типу G1, оно в два раза больше Солнца и располагается на расстоянии около 1200 световых лет от Земли. Его возраст оценивается от 1,4 до 6,8 миллиарда лет. На данный момент это самые теплые гигантские экзопланеты, которые достигают размера Юпитера. В них имеется много металлов, а из-за вращения вокруг умеренно ярких звезд их идеально исследовать в будущем.

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Елена Апазиди
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