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Производители смартфонов откажутся от сим-карт

WSJ: электронные сим-карты постепенно заменят классические

Фото: Unsplash

Электронные сим-карты (eSIM) постепенно заменят классические. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Авторы издания рассказали, что производители смартфонов постепенно отказываются от слотов для сим-карт в устройствах в пользу интегрированных решений. По словам журналистов, при смене сотового оператора пользователь должен извлечь старую сим-карту из девайса и поставить новую. «Этот процесс скоро уйдет в прошлое. Миллионы людей перешли с физических сим-карт на виртуальные. Однажды и остальные из нас сделают то же самое», — отметили специалисты.

Журналисты WSJ назвали преимущества виртуальных сим-карт над обычными пластиковыми. Во-первых, пользователям не нужно разбирать свой телефон — вместо этого требуется только отсканировать специальный QR-код. По словам аналитика Четана Шарма, eSIM стали популярными в Европе и Азии, где потребители склонны переключаться между предоплаченными тарифными планами, чтобы найти наиболее выгодный. Шарма предсказал полный отказ от классических сим-карт.

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Во-вторых, eSIM считаются более безопасными, чем обычные сим-карты. «Производитель может мгновенно разослать обновления безопасности миллионам абонентов по всему миру, если будет обнаружена проблема. Это нельзя сделать с физическими сим-картами», — объяснил аналитик Энтони Гунетиллеке.

В заключение журналисты отметили, что смартфоны многих брендов давно поддерживают технологию eSIM. К ним относятся все устройства Apple, начиная с iPhone Xs, и все аппараты Samsung, начиная с девайсов серии Galaxy S20.

В январе стало известно, что Apple может окончательно отказаться от физических сим-карт в новых смартфонах. Исчезнувший разъем заменит модуль eSIM.

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Андрей Ставицкий
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