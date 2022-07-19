В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций против России

Депутат ЕП Бек: седьмой пакет санкций против России могут объявить в конце этой недели

Депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» раскрыл сроки введения седьмого пакета санкций против России.

По словам Бека, официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. «В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — добавил он.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, Евросоюз (ЕС) исчерпал потенциал для наращивания санкций. Он обратил внимание на то, что эмбарго на импорт золота частичное, поскольку ограничения не коснутся украшений и слитков. По сути, эти меры никак не сказываются на экспортном потенциале российского золота, констатировал Суслов. В целом же, заявил он, уже введенные меры носят избыточный характер. «В странах ЕС все острее поднимается вопрос о том, что санкции бьют бумерангом, оказывая более тяжелое влияние на само объединение», — заметил он.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием даже приветствовал эмбарго на золото, поскольку, как он считает, «золото надо оставлять у себя в закромах, не меняя на бумажки». В целом, по его мнению, новыми мерами ЕС лишь «подпиливает сук, на котором сидит сам». «Хуже всех в этой санкционной войне — Европе. Поразительно, с каким цинизмом европейские политики обращаются со своим народом. Мы видим инфляцию, рост цен», — сказал Чепа, обратив внимание и на то, что антироссийские санкции приводят уже и политическим проблемам — в ряде западных стран происходят отставки.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали седьмой пакет санкций против России. Очередные ограничения предполагают запрет на импорт золота, запрет на оказания ряда услуг российским организациям (бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых) и некоторые другие меры, включая ужесточение торговли товарами двойного назначения. Под санкции также попадут ряд лиц и организаций из России. В то же время, добавил Сийятро, в седьмом пакете санкций нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка.