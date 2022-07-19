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Доказана связь между болезнью Альцгеймера и проблемами с ЖКТ

Communications Biology: исследована генетическая связь болезней ЖКТ и Альцгеймера

Фото: Shutterstock

Команда австралийских специалистов из Университета Эдит Коуэн доказала связь между болезнью Альцгеймера и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). В более ранних работах это уже предполагалось, однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, удалось четко проследить генетический механизм такого явления.

Для этого ученые провели анализ различных работ, в каждой из которых изучались геномы до 400 тысяч человек. Оказалось, что определенные гены могут воздействовать на болезнь Альцгеймера и на заболевания ЖКТ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва желудка, синдром раздраженного кишечника и другие).

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Кроме того, удалось выяснить, что повышенный уровень холестерина также может быть связан с нейродегенеративными и кишечными заболеваниями. Как оказалось, он может привести к более выраженным симптомам болезни Альцгеймера. В дальнейшем специалисты хотят провести дополнительные исследования, в которых получится изучить влияние снижения уровня холестерина на здоровье мозга и ЖКТ.

Ранее сотрудники Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth) разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера, заключающийся в переливании крови.

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Елена Апазиди
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