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Украинский журналист Гордон ответил на объявление в розыск в России

Журналист Гордон заявлением «соли на хвост пусть насыпят» ответил на объявление в розыск

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон (внесен в перечень террористов и экстремистов) ответил на решение МВД России объявить его в розыск. Комментарий появился в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят!» — заявил Гордон. Публикацию журналист сопроводил своей фотографией.

Информация о том, что Гордона объявили в розыск в России, ранее появилась в базе МВД РФ. Уточнялось, что журналиста разыскивают по уголовной статье. Позже стало известно, что причиной для розыска послужило уголовное дело по ряду статей, возбужденное ранее в отношении Гордона.

В конце мая депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что Генпрокуратура проверит книги журналиста на соответствие законодательству. Она заявила, что суд может признать работы Гордона экстремистскими.

В апреле Росфинмониторинг добавил журналиста в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Перед этим, в марте, Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям. В ведомстве указали, что в его действиях усматриваются признаки публичных призывов к развязыванию агрессивной войны; действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также публичного распространения фейков о действиях российской армии.

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Маргарита Щигарева
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