Названа самая популярная иномарка в России

Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой популярной иномаркой в России

Лидером по продажам иномарок в России впервые стал китайский автомобиль. За вторую неделю июля (с 11-го по 17-е число) лучше остальных машин зарубежных марок продавался кроссовер Chery Tiggo 4 — в стране купили 282 таких модели. Самую популярную иномарку называет агентство «Автостат», ссылаясь на анализ статистики оформленных паспортов на автомобили.

Хотя по меркам российского авторынка объем продаж небольшой, они позволили китайскому бренду занять первое место среди иномарок. Второе и третье места заняли «корейцы» Kia Rio и Hyundai Creta (269 и 259 машин соответственно). За ними следуют Chery Tiggo 7 PRO (240 машин), Haval Jolion (240 машин), Hyundai Solaris (225 машин), Geely Coolray (213 машин) и Renault Logan (187 машин).

Тем не менее в общем рейтинге самых продаваемых автомобилей в России, который включает и машины российского производства, Chery Tiggo 4 оказался лишь на третьей позиции — с большим отрывом модель опережают Lada Granta и Lada Vesta. С 11 по 17 июля россияне купили 1250 Lada Granta и 464 Lada Vesta. При этом китайской модели нет даже в топ-25 самых продаваемых автомобилей за первые шесть месяцев года. «Возможно, прямо сейчас наблюдаем появление нового лидера на российском рынке», — отметили в «Автостате».

Всего в первой половине 2022 года в России было продано 370 228 новых автомобилей — на 56,9 процента меньше показателей за тот же период прошлого года. С начала спецоперации ситуация на авторынке неуклонно ухудшается — по итогам июня продажи машин рухнули сразу на 82 процента, то есть почти в пять раз, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По прогнозу главы Минпромторга и нового вице-премьера Дениса Мантурова, в этом году продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину.