Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
1:0
1-й тайм
live
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Александр Бублик
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Гамбург (м)
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Интер Майами
Завтра
03:00 (Мск)
Барселона
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Тарасова отреагировала на каминг-аут российской теннисистки Касаткиной

Тарасова отказалась осуждать российскую теннисистку Дарью Касаткину, сделавшую каминг-аут
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении российской теннисистки Дарьи Касаткиной совершить каминг-аут. Об этом сообщает Sport24.

Тренер отказалась осуждать спортсменку, но при этом отметила, что и не поддерживает ее. «Если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны ее понять! У меня все это не вызывает никакого удивления», — отреагировала Тарасова.

Тренер добавила, что люди по-разному воспримут признание Касаткиной. При этом она подчеркнула, что для нее главным является то, что россиянка хорошо играет в теннис.

25-летняя Касаткина совершила каминг-аут 18 июля. Российская спортсменка заявила, что у нее есть девушка.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В России появились vmoji
Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Верховная Рада одобрила гарантии поляков на Украине
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.