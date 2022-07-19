Тарасова отреагировала на каминг-аут российской теннисистки Касаткиной

Тарасова отказалась осуждать российскую теннисистку Дарью Касаткину, сделавшую каминг-аут

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении российской теннисистки Дарьи Касаткиной совершить каминг-аут. Об этом сообщает Sport24.

Тренер отказалась осуждать спортсменку, но при этом отметила, что и не поддерживает ее. «Если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны ее понять! У меня все это не вызывает никакого удивления», — отреагировала Тарасова.

Тренер добавила, что люди по-разному воспримут признание Касаткиной. При этом она подчеркнула, что для нее главным является то, что россиянка хорошо играет в теннис.

25-летняя Касаткина совершила каминг-аут 18 июля. Российская спортсменка заявила, что у нее есть девушка.