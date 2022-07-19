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Экс-депутат Рады допустил убийство уволенных Зеленским генпрокурора и главы СБУ

Экс-депутат Рады Кива допустил, что уволенных Баканова и Венедиктову ликвидируют

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива допустил, что уволенные генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов скоро будут убиты спецслужбами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, уволенные президентом Украины Владимиром Зеленским Баканов и Венедиктова стали ненужными свидетелями и носителями информации о «всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры».

«Поэтому они могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими — опыт есть, тем более идут боевые действия…», — написал экс-депутат.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Позже соответствующее решение поддержали депутаты Верховной Рады.

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Алевтина Запольская
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