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Обвиняемому во взятке в виде Audi российскому депутату запросили 14 лет

Прокурор запросил 14 лет для экс-депутата Заксобрания СПб Коваля за взятку в виде Audi
Роман Коваль

Роман Коваль. Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

В Выборгском районном суде в ходе прений сторон прокурор запросил 14 лет заключения бывшему депутату городского Заксобрания Петербурга Роману Ковалю, обвиняемому в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Представляющий государственное обвинение прокурор считает доказанной вину подсудимого в получении взятки, предусмотренной статьей 290 УК РФ. Помимо лишения свободы в колонии строгого режима, он предлагает назначить Ковалю штраф в 88 миллионов рублей и лишить права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет.

13 октября 2021 года Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела экс-депутата. По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через своего помощника получил от представителя одной из российских компаний 10,6 миллиона рублей и новый автомобиль Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей. За взятку он добился того, чтобы пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга получили субсидии на покупку оборудования и материалов. Впоследствии фирма взяткодателя заключила с ними госконтракты.

По такой же схеме в 2019 году депутат получил взятку в 800 тысяч рублей от представителя ООО «Рубин». По инициативе чиновника одному из родильных домов города были выделены средства на лифтовое оборудование. Госконтракт на выполнение работ получила компания «Рубин».

Сотрудники ФСБ задержали экс-депутата и его помощника в июле 2020 года.

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Любовь Ширижик
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