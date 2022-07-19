Офицер Народной милиции ЛНР заявил о подговке ВСУ наступления на попаснянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит контрнаступление на попаснянском направлении. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), сообщает ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. При этом он подчеркнул, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает.

О намерении ВСУ отбить у российской армии все утраченные регионы востока и юга страны также сообщал глава МИД республики Дмитрий Кулеба. По словам министра, возвращение «полного суверенитета» над всеми потерянными территориями — главная цель Киева.

По его словам, сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании, но намерена продолжать боевые действия.