Украинская легкоатлетка Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Магучих заявила, что россиянка Ласицкене больше не ее кумир

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одной фразой описала отношения с россиянкой Марией Ласицкене. Ее слова приводит NRK.

«У меня больше нет кумира», — заявила легкоатлетка. Она обратила внимание на то, что Ласицкене обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху только через три месяца после начала специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Магучих подчеркнула, что у нее больше нет отношений с российскими спортсменами.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене. Обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих — бронзовый призер Олимпиады-2020. На ее счету также серебро чемпионата мира.