Мария Максакова обвинила друга убитого мужа в хищении ее недвижимости

Мария Максакова обвинила друга покойного мужа в мошенничестве на 38 миллионов рублей

44-летняя оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова обвинила друга покойного мужа в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, друг ее мужа Дениса Вороненкова, который был застрелен в центре Киева в 2017 году, бывший следователь Денис Панаитов, незаконно завладел квартирой исполнительницы, расположенной в бизнес-центре «Город столиц» на Пресненской набережной Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 38 миллионов рублей.

«В полицию из прокуратуры поступили материалы проверки по обращению Максаковой-Игенбергс Марии Петровны с просьбой принять меры в отношении Панаитова Дениса Петровича, который пользуясь доверительными отношениями из-за длительной дружбы с ее ныне покойным мужем Вороненковым Денисом, мошенническим образом завладел принадлежащим ей помещением на Пресненской набережной, дом 8, строение 1. Сумма ущерба составляет 38 миллионов рублей», — сообщил источник.

В декабре прошлого года Пресненский суд Москвы принял решение о передаче недвижимости певицы ее детям.

Ранее Максакова также заявила, что ее квартиру в центре Москвы обокрали. Общую сумму ущерба оценили в полмиллиона долларов.