Политолог назвал возможным расследование о милитаризации Украины в ООН

Политолог Мартынов назвал актуальным создание расследующего милитаризацию стран органа

Россия могла бы создать орган, который расследовал бы милитаризацию стран, в том числе поставки оружия на Украину, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, также возможно основать такую структуру на базе Организации Объединенных Наций (ООН) или Совета безопасности ООН. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Важный орган

«Это угроза для всех. Вооружение ведь растекается и дальше, в первую очередь в соседние европейские страны. Это предмет для расследования специально обученными людьми. Понятно, что это происходит, и понятно, что это не нормально», — высказался Мартынов.

По его словам, вопрос создания органа, который бы расследовал поставки оружия в страны с неспокойной политической обстановкой, уже назрел.

Если есть те, кто бесконтрольно милитаризирует страны, то почему бы не быть какой-то международной структуре, которая бы расследовала подобные мероприятия Алексей Мартынов политолог

Такой орган мог бы появиться под эгидой ООН или Совета безопасности, предположил специалист. «Существовала практика международных трибуналов, которые расследовали действия по Косово и другим событиям. Как правило, эти расследования проходят под эгидой тех или иных международных организаций, где принимаются консенсусные решения. Мы могли бы и сами, своими силами создать такую организацию. Я думаю, что дружественные России страны с удовольствием примут участие в таком предприятии», — счел эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может быть создан специальный орган для расследования поставок США оружия на Украину.

