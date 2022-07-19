Названа цель поставок на Украину ракет к HIMARS большей дальности

Военный специалист Леонков назвал минимальным эффект от поставок HIMARS на Украину

Поставки американского оружия не сыграли значимой роли в конфликте на территории Украины, считает военный специалист Алексей Леонков. Потому, по его словам, США необходимо решить имиджевую задачу собственного вооружения, убедив мир в его боеспособности и значимости. Именно с этой целью могут осуществляться поставки дальнобойных ракет к HIMARS, предположил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) большей дальности, чем располагали до этого. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Пока Пентагон поставляет Украине только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальность запуска которых составляет 70-80 километров. Всего для этих систем создано более 20 типов боеприпасов, некоторые способны поражать цели на расстоянии 300 километров и более.

Угроза для России

«Предыдущие поставки HIMARS и боеприпасов к ним освещались в связи с опасениями того, что они могут быть использованы против нашей страны, — напомнил Леонков. — Тогда Россия предупреждала, что такого рода поставки могут быть чреваты непоправимыми последствиями, прежде всего для США. Штаты, в свою очередь, гарантировали, что ракеты не будут попадать на территорию России, и в целом это обещание было выполнено».

По словам эксперта, все подтвержденные удары HIMARS были нанесены преимущественно по объектам на территории ЛНР и ДНР.

«Применение было минимальным, назвать его эффективным с военной точки зрения нельзя. Так что нынешнее заявление главы СНБО — это возврат к предыдущей информационной повестке. Причем в обсуждении этой темы заинтересованы прежде всего именно США», — отметил военный специалист.

Их комплексы не внесли никакого существенного вклада по линии соприкосновения Алексей Леонков военный эксперт

Имиджевые задачи

Леонков считает, что дальнобойные системы, поставляемые США, не очень эффективно применяются против военных целей.

«Чтобы решать задачи огневого подавления и поражения, необходимо большее число таких комплексов. Но поставки, которые осуществляют американцы, указывают на отсутствие таких задач: комплексы предоставляются для решения именно имиджевых задач оружия США», — предположил эксперт.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиарда долларов с начала спецоперации России.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работу западных реактивных систем на Украине координируют специалисты из страны Североатлантического альянса.